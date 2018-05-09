Список персон

Назипова Гульчачак Рахимзяновна

Культура, Общественные организации
Назипова Гульчачак Рахимзяновна

Общая информация

Родилась 10 февраля 1961 года в д. Тойгузино Мензелинского района ТАССР.

Образование:

1983 год — Казанский государственный университет (специальность «история» )

1990 год — аспирантура Казанского государственного университета

Трудовая деятельность:

В 1983 — 1992 гг. — преподаватель Мензелинского педагогического училища.
В 1992 — 1997 гг. — заведующая отделом этнографии Национального музея РТ.
В 1997 — 1999 гг. — преподаватель Турецко-татарского лицея.
В 1999 — 2006 гг. — заместитель — первый заместитель генерального директора НМ РТ по научно-исследовательской работе.
С 2006 г. — генеральный директор Государственного бюджетного учреждения культуры «Национальный музей Республики Татарстан».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: г. Казань, ул. Горького, 10
  • Телефон: (843) 292-45-88
  • Email: tatar_museum@mail.ru
  • Сайт: www.association.tatmuseum.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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