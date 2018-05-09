Галимова Анна Александровна
Общая информация
Родилась 28 мая 1979 года.
Образование:
2001 год -Казанский Государственный Университет (специализация«гражданское право» )
Трудовая деятельность:
В 2001 — 2003 гг. — работала в юридическом отделе таможни Татарстана.
В 2003 — 2007 гг. — работала помощником арбитражных управляющих.
С 2007 г. — председатель Алкогольной ассоциации РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Пушкина, 18
- Телефон: (843) 518-13-83
Дата последнего обновления: 09.05.2018