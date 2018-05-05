Миргалимов Хафиз Гаязович

Общая информация

Депутат Государственного Совета РТ, первый секретарь Татарстанского регионального отделения КПРФ



Родился 14 августа 1954 года д. Беркет-ключ Черемшанского района ТАССР.

Образование:

1980 год — Казанский государственный университет (специальность «преподаватель научного коммунизма»)

Трудовая деятельность:



В 1972 — 1974 гг. — служба в рядах Советской Армии.

В 1981 — 1992 гг. — секретарь, инструктор комсомольской организации треста «Камдорстрой», заведующий отделом по организационно-партийной работе Комсомольского РК КПСС, г. Набережные Челны.

В 1992 — 1995 гг. — директор хозяйства «Приволье», экономист по договорной и претензионной работе юридического отдела ОАО «Челныгорстрой».

В 1995 — 2004 гг. — ведущий экономист-руководитель группы, заместитель начальника и начальник фондового отдела «Челныгорстрой».

С 2004 г. — первый секретарь Татарстанского регионального отделения КПРФ.

С 2005 г. — депутат Государственного Совета Республики Татарстан на постоянной основе, заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.

Дата последнего обновления: