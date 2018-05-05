Миргалимов Хафиз Гаязович
Общая информация
Депутат Государственного Совета РТ, первый секретарь Татарстанского регионального отделения КПРФ
Родился 14 августа 1954 года д. Беркет-ключ Черемшанского района ТАССР.
Образование:
1980 год — Казанский государственный университет (специальность «преподаватель научного коммунизма»)
Трудовая деятельность:
В 1972 — 1974 гг. — служба в рядах Советской Армии.
В 1981 — 1992 гг. — секретарь, инструктор комсомольской организации треста «Камдорстрой», заведующий отделом по организационно-партийной работе Комсомольского РК КПСС, г. Набережные Челны.
В 1992 — 1995 гг. — директор хозяйства «Приволье», экономист по договорной и претензионной работе юридического отдела ОАО «Челныгорстрой».
В 1995 — 2004 гг. — ведущий экономист-руководитель группы, заместитель начальника и начальник фондового отдела «Челныгорстрой».
С 2004 г. — первый секретарь Татарстанского регионального отделения КПРФ.
С 2005 г. — депутат Государственного Совета Республики Татарстан на постоянной основе, заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г. Казань, ул. Дзержинского, 5, офис 201
- Телефон: (843) 292-01-15
- Email: trokprf@mail.ru
- Сайт: www.tat-kprf.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018