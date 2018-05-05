Медведев Андрей Ростиславович
Общая информация
Родился 11 марта 1962 года в г. Казани.
Образование:
Казанский государственный университет (специальность «юрист-правовед»), подполковник внутренней службы.
Трудовая деятельность:
В 1979 — 1980 гг. – слесарь-сборщик НПО «Медфизприбор».
В 1980 — 1982 гг. – служба в Советской Армии.
В 1982 — 2004 гг. — служба в органах МВД.
В 2004 — 2007 гг. – учредитель и совладелец ряда малых предприятий.
В 2007 — 2011 гг. – комендант административно-хозяйственного отдела АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО).
В 2012 — 2013 гг. – начальник отдела материально-технического обеспечения, эксплуатации и ремонта здания Верховного суда Республики Татарстан.
С 2014 г. – председатель Комитета регионального отделения политической партии «Патриоты России» в Республике Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420036, г. Казань, ул. Маяковского, 24 а
- Телефон: (843) 264-59-89
- Email: rop@patriot-rt.ru
- Сайт: www.patriot-rus.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018