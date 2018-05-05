Список персон

Медведев Андрей Ростиславович

Общественные организации

Общая информация

Родился 11 марта 1962 года в г. Казани.

Образование:

Казанский государственный университет (специальность «юрист-правовед»), подполковник внутренней службы.

Трудовая деятельность:

В 1979 — 1980 гг. – слесарь-сборщик НПО «Медфизприбор».
В 1980 — 1982 гг. – служба в Советской Армии.
В 1982 — 2004 гг. — служба в органах МВД.
В 2004 — 2007 гг. – учредитель и совладелец ряда малых предприятий.
В 2007 — 2011 гг. – комендант административно-хозяйственного отдела АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО).
В 2012 — 2013 гг. – начальник отдела материально-технического обеспечения, эксплуатации и ремонта здания Верховного суда Республики Татарстан.
С 2014 г. – председатель Комитета регионального отделения политической партии «Патриоты России» в Республике Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420036, г. Казань, ул. Маяковского, 24 а
  • Телефон: (843) 264-59-89
  • Email: rop@patriot-rt.ru
  • Сайт: www.patriot-rus.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам