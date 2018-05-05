Медведев Андрей Ростиславович

Общая информация

Родился 11 марта 1962 года в г. Казани.

Образование:

Казанский государственный университет (специальность «юрист-правовед»), подполковник внутренней службы.

Трудовая деятельность:



В 1979 — 1980 гг. – слесарь-сборщик НПО «Медфизприбор».

В 1980 — 1982 гг. – служба в Советской Армии.

В 1982 — 2004 гг. — служба в органах МВД.

В 2004 — 2007 гг. – учредитель и совладелец ряда малых предприятий.

В 2007 — 2011 гг. – комендант административно-хозяйственного отдела АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО).

В 2012 — 2013 гг. – начальник отдела материально-технического обеспечения, эксплуатации и ремонта здания Верховного суда Республики Татарстан.

С 2014 г. – председатель Комитета регионального отделения политической партии «Патриоты России» в Республике Татарстан.

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