Водопьянова Татьяна Павловна

Фото: Роман Хасаев

Общая информация

Родилась 19 марта 1955 года в г. Казани.

Образование:

1977 год — Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина (специальность «юриспруденция» )

Владеет немецким языком.



Трудовая деятельность:

В 1977 — 1979 гг. — инструктор отдела производственной работы и заработной платы Татарского обкома профсоюза работников государственной торговли, общественного питания и потребкооперации.

В 1979 — 1986 гг. — заведующая отделом Татарского обкома профсоюза работников государственной торговли, общественного питания и потребкооперации.

В 1986 — 1991 гг. — секретарь, заместитель председателя.

В 1991 — 2000 гг. — председатель Татарского республиканского комитета профсоюза работников торговли, общественного питания, потребкооперации и предпринимательства «Торговое единство».

С 2000 г. — глава Федерации профсоюзов РТ.

В 2004 — 2009 гг. — депутат Государственного Совета РТ третьего созыва.

В 2009 — 2014 гг. — депутат Государственого Совета РТ четвертого созыва.

С 2007 г. — президент общественного благотворительного фонда содействия защите материнства и детства Республики Татарстан «Энием — Мама».

Кандидат социологических наук, доцент, заведующая кафедры социально-трудовых отношений и основ профсоюзного движения Казанского филиала Академии труда и социальных отношений.

Член генсовета ФНПР, член фракции «Единая Россия» в Государственном Совете РТ, член Президиума Государственного Совета РТ, член Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике, член коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, нагрудным знаком ФНПР «За активную работу в профсоюзах», благодарственным письмом Премьер-министра РТ.

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