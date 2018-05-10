Список персон

Хуснутдинова Гульнар Равильевна

Медицина, Общественные организации

Общая информация

Родилась 28 мая 1959 года в городе Казани.

Образование:

1976 год — КГМИ, педиатрический факультет

Трудовая деятельность:

1982 год — врач-интерн в 7-й детской больнице.

1983 -1988 гг. — участковый педиатром в 9-й детской поликлинике Московского района (ныне детская больница №1 г. Казани).

1988 — 2003 гг. -врач-ординатор в детском терапевтическом санатории №4 г. Казани.

1997 года — возглавляла совет председателей профкомов лечебных учреждений Московского района.

с 2004 года — председатель Татарстанской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, г. Казань, ул. Муштари, 9
  • Телефон: (843) 236-94-74
  • Email: rprzrt@mi.ru
  • Сайт: www.toprz.ru

Дата последнего обновления: 10.05.2018

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