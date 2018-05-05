Список персон

Шарапов Мансур Мукатдисович

Общественные организации

Общая информация

Родился 23 сентября 1954 года в с. Малый Каратай Лениногорского района Татарской АССР.

Образование:

Московский институт нефтехимической и газовой промышленности

Трудовая деятельность:

Альметьевский УБР, помощник бурильщика нефтяных и газовых скважин, слесарь по ремонту бурового оборудования, инженер по охране труда и технике безопасности.

«Татнефть», инженер по охране труда объединения

1994 год — избран председателем профкома специализированного управления механизированных работ Альметьевского УБР

С 1996-2004 гг. — заместитель председателя, главный технический инспектор труда Татарского республиканского комитета Нефтегазстройпрофсоюза РФ.

С 2004 -2010 гг. — председатель первичной профсоюзной организации Управления технологического транспорта ООО «Татнефть-Бурение» и председатель первичной профсоюзной организации ООО «Татбуртранс» объединенной профсоюзной организации ООО УК «Татспецтранс».

С 2010 года — председатель Татарстанской республиканской организации профсоюза.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 423452, РТ, г. Альметьевск, ул. Пушкина, 46
  • Телефон: (8553) 43-94-84
  • Email: profsousi@tro-ngsp.ru
  • Сайт: www.trongsp-rogwu.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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