Кузьмичева Елена Ивановна
Общая информация
Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва
Родилась 9 апреля 1970 года.
Образование:
МСГИ ( специальность «психолог»)
Академия труда и социальных отношений (специальность «юрист»)
Трудовая деятельность:
Председатель профсоюзной организации ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод».
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань, ул. Муштари, 9, офис 310
- Телефон: (843) 236-92-61
- Email: vprop-tatar@mail.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018