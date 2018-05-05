Список персон

Кузьмичева Елена Ивановна

Общественные организации
Кузьмичева Елена Ивановна

Общая информация

Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва

Родилась 9 апреля 1970 года.

Образование:

МСГИ ( специальность «психолог»)

Академия труда и социальных отношений (специальность «юрист»)

Трудовая деятельность:

Председатель профсоюзной организации ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод».

С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, г. Казань, ул. Муштари, 9, офис 310
  • Телефон: (843) 236-92-61
  • Email: vprop-tatar@mail.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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