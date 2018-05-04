Мартынов Евгений Васильевич
Общая информация
Родился 31 марта 1953 года в г. Сарапул Удмуртской АССР.
Образование:
1976 год — Казанский авиационный институт им. А.Н.Туполева (специальность «инженер-электрик» )
Трудовая деятельность:
1976 — 1997 гг. — инженер, аспирант, старший научный сотрудник, заведующий отделом, заведующий отраслевой научно-исследовательской лабораторией КАИ.
1981 — 1997 гг. — ассистент, старший преподаватель, доцент отраслевой научно-исследовательской лаборатории «Измерительные преобразователи» КАИ.
С 1997 г. — профессор КАИ.
1997 — 2005 гг. — директор Республиканского центра энергосберегающих технологий.
2004 — 2005 гг. — заместитель министра экономики и промышленности Республики Татарстан — директор ГУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете министров Республики Татарстан».
С 2005 г. — директор ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете министров РТ».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420088, г. Казань, ул. А.Губкина, 50, а/я 131
- Телефон: (843) 272-19-31
- Email: info@cetrt.ru
- Сайт: www.cet.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018