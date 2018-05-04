Кудрявцева Алевтина Николаевна

Общая информация

Родилась 10 марта 1943 года в г. Елабуге.

Образование:

Казанский государственный университет.

Трудовая деятельность:



1965 — 1986 гг. — инженер, старший инженер, начальник группы, заведующая лабораторией Государственного научно-исследовательского и проектного института по внедрению вычислительной техники в народное хозяйство.

1986 — 1993 гг. — заведующая отделом НПО «Волга».

1993 — 1997 гг. — заместитель генерального директора, директор Центра социальных проблем РТ.

1997 — 1999 гг. — директор Центра экономических и социальных исследований РТ при КМ РТ.

1999 — 2010 гг. — первый заместитель министра экономики и промышленности РТ — директор Центра экономических и социальных исследований при Кабинете министров РТ.

С мая 2010 г. — директор ГБУ «Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете министров Республики Татарстан»

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