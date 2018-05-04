Шакирова Лариса Рависовна

Общая информация

Родилась 9 февраля 1957 года в г. Менделеевск Татарской АССР.

Образование:

1978 год — Казанский финансово-экономический институт ( специальность «инженер-экономист» )

2001 год — Казанский государственный университет им. В.И.Ленина ( пециальность «юрист» )

Трудовая деятельность:



В 1978 — 1994 гг. — инженер-экономист в Татарском научно-исследовательском институте нефтяного машиностроения.

В 1994 — 2001 гг. — ведущий специалист, главный специалист отдела приватизации жилья, начальник отдела приватизации непроизводственной сферы, начальник отдела риэлторской деятельности, начальник управления жилищной политики в Государственном комитете по управлению государственным имуществом РТ.

В 2001 — 2006 гг. — начальник Управления земельных отношений в Министерстве земельных и имущественных отношений РТ.

В 2006 — 2007 гг. — заместитель руководителя в Федеральном агентстве кадастра объектов недвижимости по РТ.

В 2007 — 2009 гг. — начальник отдела индикативного управления и анализа в Министерстве экономики РТ.

В 2009 — 2011 гг. — начальник Управления учета, мониторинга и информационного взаимодействия в Министерстве земельных и имущественных отношений РТ.

С 2011 г. — генеральный директор ОАО «Центр развития земельных отношений Республики Татарстан».

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