Список персон

Володина Наиля Мансуровна

Гос. ведомства

Общая информация

Родилась 23 марта 1984 года в г. Казани.

Образование:

2006 год — Казанский государственный университет, факультет татарской филологии и истории в англоязычной аудитории

Трудовая деятельность:

В апреле — июле 2015 г. — начальник отдела информационного сопровождения ГУП РТ «Центр развития закупок РТ».
В июле — ноябре 2015 г. — заместитель генерального директора ГУП РТ «Центр развития закупок РТ».
С ноября 2015 г. — генеральный директор ГУП РТ «Центр развития закупок РТ».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, г. Казань, ул. Петербургская, 86
  • Телефон: (843) 212-28-18
  • Email: crz.rt@tatar.ru
  • Сайт: www.zakupki.tatar

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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