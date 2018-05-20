Сафиуллин Марат Рашитович
Общая информация
Родился 24 ноября 1970 года в г. Казани.
Образование:
1991 год — Казанский финансово-экономический институт
Трудовая деятельность:
1991 — 1992 г. — ассистент кафедры «Экономика производства и маркетинга» Казанского финансово-экономического института (КФЭИ).
1991 — 1997 гг. — советник министра внешних экономических связей РТ.
1992 — 1998 гг. — старший преподаватель, доцент кафедры экономики производства и маркетинга КФЭИ.
1997 — 1998 гг. — заместитель председателя финансового комитета Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
1997 — 2002 гг. — секретарь Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Кабинете Министров РТ.
1998 — 2007 гг. — заведующий кафедрой менеджмента Казанского финансово-экономического института.
1999 г. — руководитель модуля «Управление организацией» международной российско-татарстанско-французской программы «Мастер делового администрирования» МВА группы ЕСИДЕК (Франция), Санкт-Петербургского университета экономики и финансов и Казанского государственного финансово-экономического института.
2003 — 2006 гг. — государственный советник при Президенте РТ по социально-экономическим вопросам.
2006 — 2007 гг. — государственный советник при Президенте РТ по экономическим вопросам.
2007 — 2010 гг. — министр экономики Республики Татарстан.
С июля 2010 г. — директор ГБУ «Центр перспективных экономических исследований при Академии наук Республики Татарстан».
С сентября 2010 г. — проректор по вопросам экономического и стратегического развития Казанского (Приволжского) федерального университета.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Островского, д. 23, литер 1, этаж 4
- Телефон: (843) 292-00-10
- Email: cpei@mail.ru
- Сайт: www.cpei.tatar.ru
Дата последнего обновления: 20.05.2018