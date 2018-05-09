Шавалеева Альбина Рафаилевна

Общая информация

Родилась 8 августа 1977 года в г. Казани.

Образование:

1999 год — Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина ( специальность «юриспруденция»)

Трудовая деятельность:



В 1999 — 2003 гг. — стажер, адвокат Межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры».

В 2003 — 2006 гг. — адвокат некоммерческой партнерской коллегии адвокатов «Адвокат Б.С.Рыбак и партнеры».

В 2006 — 2007 гг. — главный специалист Управлениями делами исполнительного комитета г. Казани, и.о. начальника Управления ЗАГС.

В 2007 — 2014 гг. — начальник Управления ЗАГС исполнительного комитета г. Казани.

В октябре — ноябре 2014 г. – исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Кабинета министров РТ.

C ноября 2014 г. — начальник управления записи актов гражданского состояния Кабинета министров Республики Татарстан.

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