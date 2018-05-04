Гайзатуллина Дина Шамилевна
Общая информация
Родилась 2 июня 1991 года в г. Казань.
Образование:
2013 год — Казанский (Приволжский) федеральный университет (специальность «юриспруденция» )
2016 год — Казанский государственный архитектурно-строительный университет (специальности «оценка стоимости бизнеса и предприятия (бизнеса)»)
2017 год — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Мастер делового администрирования
Трудовая деятельность:
В 2012 — 2014 гг. — юрисконсульт ОАО «Республиканский кадастровый центр „Земля“.
В 2014 — 2015 гг. — заместитель генерального директора ОАО „Республиканский кадастровый центр “Земля».
В 2015 -2017 гг — исполнительный директор АО «Республиканский кадастровый центр „Земля“.
С мая 2017 г. — генеральный директор АО „Республиканский кадастровый центр “Земля».
С 2017 г. по совместительству — председатель Молодежного правительства Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420060, РТ, Казань, п.Свободы д.1, Кабинет Министров Республики Татарстан
- Телефон: (843) 277-57-17
- Email: d.gaizatullina@tatar.ru
- Сайт: http://prav.tatarstan.ru/molodejj.htm
Дата последнего обновления: 04.05.2018