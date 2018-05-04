Песошин Алексей Валерьевич
Общая информация
Родился 9 декабря 1963 года в Казани.
Образование:
1986 год — Казанский государственный университет им. Ульянова-Ленина, механико-математический факультет ( специальность «механика» )
Трудовая деятельность:
1986 — 1995 гг. — научный сотрудник НИИ Математики и механики КГУ.
2000 — 2007 гг. — заместитель генерального директора по общим вопросам, главный инженер, исполняющий обязанности генерального директора «Казанский завод газовой аппаратуры – Веста».
2003 — 2007 гг. — генеральный директор «Казанский завод газовой аппаратуры — Веста».
2007 г. — заместитель генерального директора ЗАО холдинговая компания «Золотой колос» — директор ООО Управляющая компания «Приволжская продовольственная корпорация».
2007 — 2010 гг. — глава администрации Советского района ИК МО г. Казани.
2010 г. — и.о. руководителя исполнительного комитета г. Казани, заместитель руководителя исполнительного комитета г.Казани по вопросам благоустройства и организации муниципального контроля.
2010 — 2014 гг. — руководитель исполнительного комитета г. Казани.
2014 — 2017 гг. — первый заместитель премьер-министра РТ.
С апреля 2017 г. — премьер-министр РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420060, г. Казань, пл. Свободы, 1
- Телефон: (843) 264-77-01
- Email: prav@tatar.ru
- Сайт: www.prav.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018