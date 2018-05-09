Валеев Равиль Миргасимович
Общая информация
Родился 28 августа 1955 года в с. Каркали Лениногорского района Республики Татарстан.
Образование:
1981 год — исторический факультет Казанского государственного университета
Трудовая деятельность:
В 1984 — 1988 гг. — начальник отдела искусств министерства культуры ТАССР.
В 1988 — 2014 гг. — ассистент, старший преподаватель, зам. декана по работе со студентами, профессор кафедры, зав. кафедрой и зав. отделением Казанского (Приволжского) федерального университета.
В 1997 — 2008 гг. — начальник управления высшего, среднего профессионального образования и науки Аппарата Кабинета министров Республики Татарстан.
В 2008 — 2015 гг. — первый заместитель, и.о. директора Института Татарской энциклопедии АН РТ.
В 2011 — 2015 гг. – директор Института Татарской энциклопедии АН РТ.
С июня 2015 г. – главный редактор Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Редакия „Книга Памяти“.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Тельмана, 5
- Телефон: (843) 238-63-25
- Email: kp-rt@mail.ru
- Сайт: www.kniga.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018