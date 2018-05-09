Валеев Равиль Миргасимович

Общая информация

Родился 28 августа 1955 года в с. Каркали Лениногорского района Республики Татарстан.

Образование:

1981 год — исторический факультет Казанского государственного университета

Трудовая деятельность:



В 1984 — 1988 гг. — начальник отдела искусств министерства культуры ТАССР.

В 1988 — 2014 гг. — ассистент, старший преподаватель, зам. декана по работе со студентами, профессор кафедры, зав. кафедрой и зав. отделением Казанского (Приволжского) федерального университета.

В 1997 — 2008 гг. — начальник управления высшего, среднего профессионального образования и науки Аппарата Кабинета министров Республики Татарстан.

В 2008 — 2015 гг. — первый заместитель, и.о. директора Института Татарской энциклопедии АН РТ.

В 2011 — 2015 гг. – директор Института Татарской энциклопедии АН РТ.

С июня 2015 г. – главный редактор Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Редакия „Книга Памяти“.



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