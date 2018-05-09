Бурганов Рафис Тимерханович

Фото: Максим Платонов

Общая информация

Родился 17 августа 1961 года в с. Муслюмово ТАССР.

Образование:

1983 год — Казанский сельскохозяйственный институт (специальность «инженер-механик» )

1990 год — Казанский финансово-экономический институт ( специальность «экономист» )

2011 год — ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», профессиональная переподготовка по программе «Магистр государственно-общественного управления»

Трудовая деятельность:



В 1983 г. – инженер Государственного комитета ТАССР по профтехобразованию.

В 1983 – 1985 гг. – служба в рядах Советской Армии.

В 1985 г. – мастер сборочного участка НПО «Казанькомпрессормаш».

В 1985 – 1989 гг.– секретарь комитета ВЛКСМ НПО «Казанькомпрессормаш», второй секретарь Казанского городского комитета ВЛКСМ.

В 1989 – 1996 гг. – заместитель начальника, начальник цеха, начальник экономического отдела, директор по экономике и финансам ОАО «Казанькомпрессормаш».

В 1996 – 1998 гг. – первый заместитель главы Администрации г. Казани.

В 1998 – 1999 гг. – первый заместитель министра экономики и промышленности Республики Татарстан.

В 1999 – 2005 гг. – глава Администрации Вахитовского района г. Казани.

В 2005 – 2010 гг. – первый заместитель главы, руководитель исполнительного комитета муниципального образования г. Казани.

В 2010 – 2014 гг. – министр по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан.

2014 — 2017 гг. – депутат Государственного Совета пятого созыва.

С 2017 г. — заместитель премьер-министра РТ — министр образования РТ.

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