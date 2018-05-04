Хадеев Тахир Галимзянович

Общая информация

Родился 15 ноября 1951 года в с. Ципья Балтасинского района.

Образование:

Казанский государственный сельскохозяйственный институт.

Трудовая деятельность:

В 1969 — 1978 гг. — столяр на Ципьинской фабрике плетеных изделий.

В 1978 — 1986 гг. — главный агроном колхоза «Путь к коммунизму».

В 1981 — 1986 гг. — председатель колхоза «Путь к коммунизму».

В 1986 — 1988 гг. — второй секретарь Заинского горкома КПСС по сельскому хозяйству.

В 1988 — 1992 гг. — председатель колхоза «Искра».

В 1992 — 2004 гг. — заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ по земледелию.

В 2004 — 2013 г. — директор ГНУ «Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» РАСХН.

С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ.

С ноября 2014 г. возглавляет комиссию по контролю за реализацией государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013 – 2020 годы».

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