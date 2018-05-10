Хабибуллин Альберт Галимзянович
Общая информация
Родился 2 августа 1958 года в п. Бавлы Бавлинского района ТАССР.
Образование:
1977 год — Коммунально-строительный техникум
1992 год — Казанский инженерно-строительный институт (специальность «промышленное и гражданское строительство» )
2000 год — Казанская сельскохозяйственная академия (специальность «экономика и управление АПК» )
Трудовая деятельность:
1977 г. — мастер ремонтно-строительного управления треста «Башремстрой».
1977 — 1979 гг. — служба в рядах Советской Армии.
1980 — 1981 гг. — старший инженер МОКСа Управления сельского хозяйства.
1981 — 1984 гг. — начальник МОКСа Управления сельского хозяйства и продовольствия.
1986 — 1987 гг. — заместитель председателя Бавлинского районного агропромышленного объединения ТАССР.
1987 — 1989 гг. — начальник межхозяйственной строительной организации «Ленагрострой».
1989 — 1992 гг. — заместитель председателя исполкома Бавлинского районного Совета народных депутатов
1992 — 2001 гг. — заместитель главы администрации по строительству, по экономике, по городу администрации Бавлинского района и г. Бавлы.
2001 — 2005 гг. — начальник отдела инфраструктурного развития Министерства экономики и промышленности РТ.
2005 г. — глава администрации Бавлинского района и г. Бавлы.
2006 — 2014 гг. — глава, председатель Совета муниципального образования «Бавлинский муниципальный район».
С сентября 2014 г. — депутат Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва, председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.
С ноября 2014 г. — председатель Татарстанского регионального отделения ВСМС.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420060, г. Казань, пл. Свободы, 1, каб. 715
- Телефон: (843) 267-64-21
- Email: gosstr@gossov.tatarstan.ru
- Сайт: http://www.gossov.tatarstan.ru/komitet/show/3
Дата последнего обновления: 10.05.2018