Список персон

Якунин Леонид Александрович

Гос. ведомства
Якунин Леонид Александрович Фото: gossov.tatarstan.ru

Общая информация

Родился 19 июня 1951 года.

Образование:

Высшая школа профсоюзного движения им. Шверника (специальность «экономика труда»)

Финансовая академия при Правительстве РФ (специальность «экономист по налогам»)

Трудовая деятельность:

С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Государственного Совета РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420060, г. Казань, пл. Свободы, 1
  • Телефон: (843) 267-64-31
  • Email: budget@gossov.tatarstan.ru
  • Сайт: http://www.gossov.tatarstan.ru/komitet/show/5

Дата последнего обновления: 04.05.2018

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