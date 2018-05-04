Якунин Леонид Александрович
Общая информация
Родился 19 июня 1951 года.
Образование:
Высшая школа профсоюзного движения им. Шверника (специальность «экономика труда»)
Финансовая академия при Правительстве РФ (специальность «экономист по налогам»)
Трудовая деятельность:
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Государственного Совета РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420060, г. Казань, пл. Свободы, 1
- Телефон: (843) 267-64-31
- Email: budget@gossov.tatarstan.ru
- Сайт: http://www.gossov.tatarstan.ru/komitet/show/5
Дата последнего обновления: 04.05.2018