Мухаметшин Фарид Хайруллович

Фото: Роман Хасаев

Общая информация

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан

Образование:

1972 год — Альметьевский техникум газовой промышленности

1979 год — Уфимский нефтяной институт (специальность «инженер-механик» )

1986 год — Саратовская высшая партшкола при ЦК КПСС

Трудовая деятельность:



1963 — 1966 гг. — токарь Альметьевского газобензинового завода им. Ленинского комсомола, шофер автотранспортной конторы треста «Альметьевбурнефть».

1968 — 1970 гг. — слесарь контрольно-измерительных приборов цеха автоматизации производства НПУ «Альметьевнефть».

1970 — 1972 гг. — инструктор горкома ВЛКСМ.

1972 — 1978 гг. — инструктор промышленно-транспортного отдела горкома КПСС.

1978 — 1980 гг. — заместитель председателя исполкома Альметьевского горсовета.

1980 — 1985 гг. — первый заместитель председателя исполкома Альметьевского горсовета.

1985 — 1987 гг. — секретарь, второй секретарь Альметьевского горкома КПСС.

1987 — 1988 гг. — начальник Альметьевского управления по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления.

1988 — 1989 гг. — председатель исполкома Альметьевского горсовета.

1989 — 1990 гг. — министр торговли ТАССР.

1990 г. — первый секретарь Альметьевского горкома КПСС.

1990 — 1991 гг. — заместитель Председателя Совета Министров ТАССР.

1991 — 1995 гг. — председатель Верховного Совета РТ.

1995 — 1998 гг. — премьер-министр РТ.

С 1998 г. — председатель Государственного Совета Республики Татарстан.

C 2003 г. — руководитель политсовета Татарстанского регионального отделения политической партии «Единая Россия».

2004 — 2010 гг. — председатель Комитета по культуре и образованию Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы — заместитель председателя объединенного Комитета по культуре и образованию Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

С 2007 г. — председатель Совета Ассамблеи народов Татарстана.

В 2011 — 2012 гг. — первый заместитель председателя независимой либерально-демократической группы Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

С 2012 г. — заместитель председателя Комитета по актуальным вопросам Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

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