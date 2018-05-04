Мухаметшин Фарид Хайруллович
Общая информация
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Образование:
1972 год — Альметьевский техникум газовой промышленности
1979 год — Уфимский нефтяной институт (специальность «инженер-механик» )
1986 год — Саратовская высшая партшкола при ЦК КПСС
Трудовая деятельность:
1963 — 1966 гг. — токарь Альметьевского газобензинового завода им. Ленинского комсомола, шофер автотранспортной конторы треста «Альметьевбурнефть».
1968 — 1970 гг. — слесарь контрольно-измерительных приборов цеха автоматизации производства НПУ «Альметьевнефть».
1970 — 1972 гг. — инструктор горкома ВЛКСМ.
1972 — 1978 гг. — инструктор промышленно-транспортного отдела горкома КПСС.
1978 — 1980 гг. — заместитель председателя исполкома Альметьевского горсовета.
1980 — 1985 гг. — первый заместитель председателя исполкома Альметьевского горсовета.
1985 — 1987 гг. — секретарь, второй секретарь Альметьевского горкома КПСС.
1987 — 1988 гг. — начальник Альметьевского управления по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления.
1988 — 1989 гг. — председатель исполкома Альметьевского горсовета.
1989 — 1990 гг. — министр торговли ТАССР.
1990 г. — первый секретарь Альметьевского горкома КПСС.
1990 — 1991 гг. — заместитель Председателя Совета Министров ТАССР.
1991 — 1995 гг. — председатель Верховного Совета РТ.
1995 — 1998 гг. — премьер-министр РТ.
С 1998 г. — председатель Государственного Совета Республики Татарстан.
C 2003 г. — руководитель политсовета Татарстанского регионального отделения политической партии «Единая Россия».
2004 — 2010 гг. — председатель Комитета по культуре и образованию Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы — заместитель председателя объединенного Комитета по культуре и образованию Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.
С 2007 г. — председатель Совета Ассамблеи народов Татарстана.
В 2011 — 2012 гг. — первый заместитель председателя независимой либерально-демократической группы Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.
С 2012 г. — заместитель председателя Комитета по актуальным вопросам Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420060, г. Казань, пл. Свободы, 1
- Телефон: (843) 267-63-00
- Email: gossov@gossov.tatarstan.ru
- Сайт: www.gossov.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018