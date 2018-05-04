Ильясов Радик Мударисович
Общая информация
Родился 27 октября 1959 года в г. Уфе.
Трудовая деятельность:
1977 — 1979 гг. — служба в Вооруженных Силах СССР.
1979 — 1981 гг. — слесарь механосборочных работ второго разряда Уфимского агрегатного объединения «Гидравлика».
1981 — 1998 гг. — служба в МВД Республики Башкортостан.
1999 — 2004 гг. — судебный пристав-исполнитель, старший судебный пристав Орджоникидзевского районного подразделения Уфы Главного управления министерства юстиции Российской Федерации по Республике Башкортостан.
2005 — 2005 гг. — начальник отдела — старший судебный пристав Орджоникидзевского районного отдела Уфы Главного управления федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан.
2005 — 2009 гг. — заместитель руководителя Главного управления федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области, заместитель главного судебного пристава Нижегородской области.
2009 — 2012 гг. — руководитель УФССП по Республике Хакасия — главный судебный пристав Хакасии.
С апреля по декабрь 2012 г. — и.о. руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан — главный судебный пристав Республики Татарстан.
2012- 2017 гг. — руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан — главный судебный пристав Республики Татарстан.
С 2017 г. — главный судебный пристав Республики Алтай.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
Дата последнего обновления: 04.05.2018