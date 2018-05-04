Ильясов Радик Мударисович

Общая информация

Родился 27 октября 1959 года в г. Уфе.

Трудовая деятельность:



1977 — 1979 гг. — служба в Вооруженных Силах СССР.

1979 — 1981 гг. — слесарь механосборочных работ второго разряда Уфимского агрегатного объединения «Гидравлика».

1981 — 1998 гг. — служба в МВД Республики Башкортостан.

1999 — 2004 гг. — судебный пристав-исполнитель, старший судебный пристав Орджоникидзевского районного подразделения Уфы Главного управления министерства юстиции Российской Федерации по Республике Башкортостан.

2005 — 2005 гг. — начальник отдела — старший судебный пристав Орджоникидзевского районного отдела Уфы Главного управления федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан.

2005 — 2009 гг. — заместитель руководителя Главного управления федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области, заместитель главного судебного пристава Нижегородской области.

2009 — 2012 гг. — руководитель УФССП по Республике Хакасия — главный судебный пристав Хакасии.

С апреля по декабрь 2012 г. — и.о. руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан — главный судебный пристав Республики Татарстан.

2012- 2017 гг. — руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан — главный судебный пристав Республики Татарстан.

С 2017 г. — главный судебный пристав Республики Алтай.

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