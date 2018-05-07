Патяшина Марина Александровна
Общая информация
Родилась 3 мая 1977 года в г. Казани.
Образование:
2000 год — Казанский государственный медицинский университет (специальность«медико-профилактическое дело» )
Трудовая деятельность:
В 1996 — 2000 гг. — палатная медицинская сестра больницы скорой медицинской помощи, г. Казань.
В 2002 — 2003 гг. — врач-эпидемиолог ГУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора», г. Казань.
В 2003 — 2011 гг. — заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер».
С 2011 г. — и.о. руководителя, руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан — главный государственный санитарный врач по Республике Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Б.Красная, 30
- Телефон: (843) 238-98-54
- Email: org@16.rospotrebnadzor.ru
- Сайт: www.16.rospotrebnadzor.ru
Дата последнего обновления: 07.05.2018