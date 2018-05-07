Список персон

Патяшина Марина Александровна

Гос. ведомства, Органы федеральной власти

Общая информация

Родилась 3 мая 1977 года в г. Казани.

Образование:

2000 год — Казанский государственный медицинский университет (специальность«медико-профилактическое дело» )

Трудовая деятельность:

В 1996 — 2000 гг. — палатная медицинская сестра больницы скорой медицинской помощи, г. Казань.
В 2002 — 2003 гг. — врач-эпидемиолог ГУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора», г. Казань.
В 2003 — 2011 гг. — заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер».
С 2011 г. — и.о. руководителя, руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан — главный государственный санитарный врач по Республике Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Б.Красная, 30
  • Телефон: (843) 238-98-54
  • Email: org@16.rospotrebnadzor.ru
  • Сайт: www.16.rospotrebnadzor.ru

Дата последнего обновления: 07.05.2018

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