Список персон

Хиалеев Эдуард Данилович

Гос. ведомства, Органы федеральной власти

Общая информация

Родился 10 апреля 1966 года в г. Муслюмово Муслюмовского района ТАССР

Образование:
1988 год — Казанское Высшее Военное командно-инженерное училище

Трудовая деятельность:
1988 – 1992 гг. – служба в ВС России.

1992 – 2003 гг. – служба в МВД Республики Татарстан.

2003 – 2007 гг. – начальник управления «Л» при УИН Минюста России по Республике Татарстан.

2007 г. – заместитель начальника ГУФСИН России по Республике Татарстан – начальник управления кадров и работы с личным составом ГУФСИН России по Республике Татарстан.

2010 — 2016 гг — заместитель начальника УФСИН России по Республике Татарстан.

С 15 июля 2016 года — первый заместитель начальника УФСИН России по Республике Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 12/20
  • Телефон: (843) 231-73-10
  • Email: uin.rt@tatar.ru
  • Сайт: www.16.fsin.su

Дата последнего обновления: 07.05.2018

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