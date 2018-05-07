Хиалеев Эдуард Данилович
Общая информация
Родился 10 апреля 1966 года в г. Муслюмово Муслюмовского района ТАССР
Образование:
1988 год — Казанское Высшее Военное командно-инженерное училище
Трудовая деятельность:
1988 – 1992 гг. – служба в ВС России.
1992 – 2003 гг. – служба в МВД Республики Татарстан.
2003 – 2007 гг. – начальник управления «Л» при УИН Минюста России по Республике Татарстан.
2007 г. – заместитель начальника ГУФСИН России по Республике Татарстан – начальник управления кадров и работы с личным составом ГУФСИН России по Республике Татарстан.
2010 — 2016 гг — заместитель начальника УФСИН России по Республике Татарстан.
С 15 июля 2016 года — первый заместитель начальника УФСИН России по Республике Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 12/20
- Телефон: (843) 231-73-10
- Email: uin.rt@tatar.ru
- Сайт: www.16.fsin.su
Дата последнего обновления: 07.05.2018