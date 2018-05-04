Гумеров Рустем Фаритович
Общая информация
Родился 31 июля 1974 года в г. Казани.
Образование:
2005 год — юридический факультет Казанского государственного университета
Трудовая деятельность:
1991 — 1993 гг. — укладчик-упаковщик технических пленок Казанского производственного объединения «Тасма» имени В.В.Куйбышева.
1993 — 1995 гг. — служба в Вооруженных Силах Российской Федерации.
1995 — 2011 гг. — служба в органах внутренних дел на должностях младшего, среднего и старшего начальствующего состава МВД по Республике Татарстан.
2011 г. — заместитель начальника отдела №1 Управления по координации сил и средств при проведении Универсиады-2013 МВД по Республике Татарстан.
2011 — 2016 гг. — начальник Службы безопасности Президента РТ – помощник Президента РТ.
С октября 2016 г. — начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г. Казань, ул. Лево-Булачная, 20
- Телефон: (843) 292–25–45
- Сайт: www.rosgvard.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018