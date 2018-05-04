Сафиуллин Марат Адипович
Общая информация
Родился 3 мая 1966 года в г. Казани.
Образование:
1989 год — Казанский финансово-экономический институт (специальность «финансы и кредит» )
Трудовая деятельность:
В 1989 — 1995 гг. — старший эксперт по внешнеэкономическим вопросам, ведущий специалист в Татарском филиале в/о «Росвнешторг» при Совете министров ТАССР.
В 1995 — 1997 гг. — заместитель управляющего КФ АКБ «Кара алтын».
В 1997 — 1998 гг. — директор ООО «Торговый дом „Мелита“.
В 1998 — 2002 гг. — руководитель инспекции МНС России по Приволжскому району г. Казани.
В 2002 — 2009 гг. — заместитель руководителя Управления ФНС России по Республике Татарстан.
С 2009 г. — и.о. руководителя, руководитель Управления ФНС России по Республике Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Театральная, 13а
- Телефон: (843) 235-11-01
- Email: u16@r16.nalog.ru
- Сайт: www.nalog.ru/rn16
Дата последнего обновления: 04.05.2018