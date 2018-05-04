Груничев Александр Станиславович
Общая информация
Родился 10 декабря 1975 года в г. Казани.
Образование:
1997 год — Казанский государственный университет (специальность «менеджмент».)
1998 год — Казанскаягосударственная архитектурно-строительная академия (специальность «инженер» )
2005 год — Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова, МВА
Трудовая деятельность:
1998 г. — работал в КП «Дирекция по работе с ценными бумагами».
1998 — 2006 гг. — начальник экономического отдела, начальник бюджетного отдела отделения пенсионного фонда России по РТ.
С апреля 2006 г. — руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, г. Казань, ул. Московская, 55
- Телефон: (843) 236-89-22
- Email: to16@fas.gov.ru
- Сайт: www.fasrt.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018