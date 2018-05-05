Нуриахметов Рустам Хусаинович
Общая информация
Родился 24 мая 1972 года в с. Пестрецы Пестречинского района Татарской АССР.
Образование:
1994 год -Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина
Трудовая деятельность:
В 1994 — 1995 гг. — работа в редакции газеты «Татарстан Яшьлэре».
В 1995 — 2001 гг. — начальник компьютерного отдела в ТОО «Стар».
В 2001 — 2011 гг. — начальник отдела информационных технологий Управления Федерального казначейства по РТ.
В 2011 — 2012 гг. — заместитель руководителя, и.о. руководителяУправления Федерального казначейства по РТ.
С сентября 2012 г. — руководитель управления Федерального казначейства по РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420043, г. Казань, ул. Вишневского, 31
- Телефон: (843) 221-98-01
- Email: ufk11@roskazna.ru
- Сайт: www.tatarstan.roskazna.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018