Список персон

Мавляутдинова Гульнара Сафиулловна

Гос. ведомства, Органы федеральной власти

Общая информация

Родилась 18 ноября 1975 года в г. Набережные Челны ТАССР.

Образование:

1998 год — Набережночелнинский государственный педагогический институт (специальность «география» )

2002 год — аспирантура Института экологии природных систем АН РТ ( специальность «экономическая, социальная и политическая география» ).

Трудовая деятельность:

1993 — 1995 гг. — секретарь факультета.
2000 — 2006 гг. — младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник, заведующая сектором озёр и водохранилищ Института экологии природных систем АН РТ.
2006 — 2007 гг. — и.о. заместителя директора ФГУ «ТФИ по Приволжскому федеральному округу».
С мая 2007 г. — руководитель филиала по РТ ФГУ «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Приволжскому федеральному округу» (с 2011 г. Татарстанский филиал ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу»).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, г. Казань ул. Муштари, 9, литер Б
  • Телефон: (843) 238-26-68
  • Email: tfirt@inbox.ru
  • Сайт: www.tfi.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 04.05.2018

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