Сафин Альберт Изаилович

Общая информация

Родился 1 января 1957 года в с. Старый Мензелябаш Сармановского района Республики Татарстан.

Образование:

1977 год — Васильковское военное авиационно-техническое училище (специальность «самолеты и авиадвигатели» )

1990 год — Даугавпилское высшее военное авиационное инженерное училище ПВО им. Я. Фабрициуса (специальность «летательные аппараты и силовые установки» )

Трудовая деятельность:



В 1974 — 1998 гг. — служба в Вооруженных Силах Российской Федерации.

В 1999 — 2000 гг. — ведущий инженер ОАО «Второе Казанское авиапредприятие».

В 2000 — 2003 гг. — специалист первой категории отдела технической эксплуатации и летной годности гражданских воздушных судов Татарского межрегионального территориального управления Федеральной службы воздушного транспорта России.

В 2003 — 2006 гг. — заместитель начальника по инженерно — авиационному обеспечению АНО «Центральный аэроклуб РТ Российской оборонной спортивно-технической организации».

В 2006 — 2008 гг. — заместитель начальника отдела надзора за поддержанием летной годности гражданских воздушных судов.

В 2008 — 2010 гг. — исполняющий обязанности начальника управления — главный государственный инспектор государственного авиационного надзора Татарского УГАН федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

С февраля 2010 г. — заместитель начальника управления — начальник Татарского ТОГАН.

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