Список персон

Сафин Альберт Изаилович

Гос. ведомства, Органы федеральной власти

Общая информация

Родился 1 января 1957 года в с. Старый Мензелябаш Сармановского района Республики Татарстан.

Образование:

1977 год — Васильковское военное авиационно-техническое училище (специальность «самолеты и авиадвигатели» )

1990 год — Даугавпилское высшее военное авиационное инженерное училище ПВО им. Я. Фабрициуса (специальность «летательные аппараты и силовые установки» )

Трудовая деятельность:

В 1974 — 1998 гг. — служба в Вооруженных Силах Российской Федерации.
В 1999 — 2000 гг. — ведущий инженер ОАО «Второе Казанское авиапредприятие».
В 2000 — 2003 гг. — специалист первой категории отдела технической эксплуатации и летной годности гражданских воздушных судов Татарского межрегионального территориального управления Федеральной службы воздушного транспорта России.
В 2003 — 2006 гг. — заместитель начальника по инженерно — авиационному обеспечению АНО «Центральный аэроклуб РТ Российской оборонной спортивно-технической организации».
В 2006 — 2008 гг. — заместитель начальника отдела надзора за поддержанием летной годности гражданских воздушных судов.
В 2008 — 2010 гг. — исполняющий обязанности начальника управления — главный государственный инспектор государственного авиационного надзора Татарского УГАН федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
С февраля 2010 г. — заместитель начальника управления — начальник Татарского ТОГАН.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420061, г.Казань, ул. Космонавтов, д.59 а
  • Телефон: (843) 291-05-22
  • Email: kzntugan@mail.ru

Дата последнего обновления: 07.05.2018

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