Хусаинова Амина Савдахановна

Общая информация

Родилась 19 октября 1963 года.

Образование:

Казанский сельскохозяйственный институт имени М.Горького (специальность«бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве»)

Трудовая деятельность:



В 1981 — 1999 гг. — старший бухгалтер, главный бухгалтер в организациях агропромышленного комплекса РТ.

В 1999 — 2006 гг. — работа в органах исполнительной власти РТ.

В 2007 — 2011 гг. — начальник отдела, заместитель директора, директор Департамента финансов и бюджетной политики Министерства сельского хозяйства РФ.

В 2012 — 2013 гг. — начальник Финансового управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора.

В 2013 — 2016 гг. — руководитель Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Татарстан.

С ноября 2016 г. — начальник Межрегионального Филиала ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Казань.

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