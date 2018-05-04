Сергеева Гульнара Ильдусовна
Общая информация
Родилась 5 июня 1960 года в с. Дубъязы Высокогорского района ТАССР.
Образование:
1982 год — юридический факультет Казанского государственного университета (специальностЬ «правоведение» )
Владеет английским языком.
Трудовая деятельность:
1977 — 1978 гг. — секретарь судебного заседания в Московском районном народном суде, г. Казань.
1982 — 1985 гг. — стажер коллегии адвокатов ТАССР.
1985 — 1992 гг. — член Коллегии адвокатов Татарской АССР.
1987 — 1992 гг. — председатель совета молодых адвокатов Коллегии адвокатов РТ.
1992 — 2001 гг. — заведующая адвокатским бюро, г. Казань.
1998 — 2008 гг. — член правления Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан и член Третейского суда при ТПП РТ.
2001 — 2003 гг. — председатель адвокатского бюро «Сергеева и Партнеры».
2001 — 2004 гг. — заместитель председателя, председатель экспертного совета Республиканской межведомственной комиссии по экономическим и социальным реформам при Кабинете Министров РТ.
2003 — 2004 гг. — доверенное лицо В.В.Путина по выборам президента Российской Федерации.
2003 — 2004 гг. — член квалификационной комиссии при адвокатской палате Республики Татарстан в качестве представителя Государственного совета РТ.
2004 — 2008 гг. — депутат Государственного совета Республики Татарстан (по республиканскому списку партии «Единая Россия»).
2004 — 2008 гг. — генеральный директор Агентства по развитию предпринимательства Республики Татарстан при Кабинете Министров РТ.
2007 — 2011 гг. — депутат Государственной думы Российской Федерации, заместитель председателя комитета Государственной думы по делам Федерации и региональной политике.
С августа 2010 г. — президент Федерации художественной гимнастики РТ.
В 2011 -2014 гг. — начальник Управления Министерства юстиции РФ по Республике Татарстан.
С января 2015 г. — руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, г. Казань, ул. Ш.Марджани, 28
- Телефон: (843) 221-00-50
- Email: tu16@rosim.ru
- Сайт: www.tu16.rosim.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018