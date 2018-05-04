Список персон

Николаев Павел Михайлович

Гос. ведомства, Органы федеральной власти
Николаев Павел Михайлович Фото: Максим Платонов

Общая информация

Родился 14 августа 1970 года в г. Казани.

Образование:

1994 год — Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина (специальность «юриспруденция» )

Владеет немецким языком.

Трудовая деятельность:

1987 — 1992 гг. — подсобный рабочий в физкультурно-оздоровительном комплексе КПО «Тасма».
1994 — 1995 гг. — старший следователь прокуратуры г. Казани.
1995 — 1996 гг. — старший следователь отдела по расследованию убийств и бандитизма прокуратуры РТ.
1996 — 1997 гг. — старший следователь отдела по расследованию бандитизма и умышленных убийств прокуратуры РТ.
1997 — 1998 гг. — следователь по особо важным делам отдела по расследованию организованной преступности и бандитизма прокуратуры РТ.
1998 — 2005 гг. — заместитель прокурора Ново-Савиновского района г. Казани.
2005 — 2007 гг. — начальник отдела по надзору за расследованием преступлений.
2007 — 2010 гг. — руководитель отдела процессуального контроля следственного управления СКП РФ по РТ.
С августа 2010 г. — руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан.
С августа 2017 г. — президент Федерации дзюдо РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, г. Казань, ул. Б.Красная, 39
  • Телефон: (843) 221-74-06
  • Email: orgotdel_16@mail.ru
  • Сайт: http://tatarstan.sledcom.ru

Дата последнего обновления: 04.05.2018

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