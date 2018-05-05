Зяббаров Азат Галимзянович
Общая информация
Родился 29 апреля 1958 года в с. Шахмайкино Чистопольского района ТАССР.
Образование:
1980 год — КСХА им. М.Горького
Трудовая деятельность:
В 1981 — 1983 гг. — заведующий Чистопольским сортоучастком.
В 1983 г. — директор совхоза «Уруссинский» Ютазинского района.
В 1983 — 1988 гг. — директор совхоза «Дружба» Высокогорского района.
В 1988 — 1989 гг. — председатель Высокогорского райисполкома.
В 1989 — 1990 гг. — первый секретарь Высокогорского райкома КПСС.
В 1990 — 1994 гг. — директор совхоза «Бирюлинский» Высокогорского района.
В 1994 — 2003 гг. — генеральный директор агрофирмы «Бирюли» («Племзавод Бирюлинский»).
В 2003 — 2009 гг. — руководитель Службы земельного кадастра по РТ.
С 2009 г. — руководитель управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Республике Татарстан — главный государственный регистратор Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Авангардная, д. 74
- Телефон: (843) 255-25-66
- Email: 16_upr@rosreestr.ru
- Сайт: www.rosreestr.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018