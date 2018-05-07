Галимарданова Альбина Раисовна
Общая информация
Родилась 11 июня 1979 года в г. Казани.
Образование:
1998 год — Казанский педагогический колледж (специальност «преподаватель» )
2002 год — Московский университет коммерции ( специальность «менеджер» )
2006 год — Казанский юридический институт МВД России (специальность «юриспруденция» )
2009 год — Институт экономики управления и права (специальность «управление государственными и муниципальными заказами» )
2012 год — «Университет управления „ТИСБИ“ (специальность „финансы и кредит“)
Трудовая деятельность:
В 1995 — 2001 гг. — воспитатель-логопед детского образовательного учреждения №369 г. Казани.
В 2001 — 2002 гг. — заместитель руководителя региональной общественной приемной полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе по РТ.
В 2002 — 2008 гг. — руководитель региональной общественной приемной полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе по РТ.
С 2004 г. — старший преподаватель (с 2009 г. – доцент) Казанского государственного технологического университета (Казанский национальный исследовательский технологический университет).
В 2008 — 2009 гг. — заместитель начальника Управления Министерства юстиции РФ по РТ.
В 2010 — 2011 гг. — и.о. начальника Управления Министерства юстиции РФ по РТ.
В 2011 — 2012 гг. — заместитель начальника Управления Министерства юстиции РФ по РТ.
В 2012 — 2013 гг. — стажер нотариуса г.Кирова.
С 2013 г. — руководитель Аппарата приемной президента Российской Федерации в Республике Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 12/20
- Телефон: (843) 221-80-36
- Email: 2009-2012@mail.ru
Дата последнего обновления: 07.05.2018