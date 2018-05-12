Салихов Айдар Раифович
Гос. ведомства, Органы федеральной власти
Общая информация
Родился 19.05.1974.
Трудовая деятельность:
Проректор по хозяйственной деятельности Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма
С сентября 2016 г. — заместитель руководителя Нижне-Волжского бассейнового водного управления — начальник отдела водных ресурсов по РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420073, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, 50
- Телефон: (843) 295-78-02
- Email: otdel.nvbvu@tatar.ru
Дата последнего обновления: 12.05.2018