Туктаров Фарид Хайдарович
Общая информация
Родился 4 сентября 1958 года в г. Казань.
Образование:
1982 год — КХТИ им. С.М.Кирова (специальность «физика и механика химических процессов» )
1998 год — Поволжская академия государственной службы (специальность «государственное и муниципальное управление» )
Трудовая деятельность:
1982 — 1983 гг. — инженер Казанского моторостроительного завода.
1983 — 1985 гг. — инженер УИТУ МВД ТАССР.
1985 — 1988 гг. — старший инженер ЭПО-200 Казанского моторостроительного завода.
1988 — 1994 гг. — инженер второй категории, инженер, главный инспектор Казанского ОКБ «Союз».
1994 — 1995 гг. — ведущий специалист, главный специалист ТТУ Госкомитета РФ по антимонопольной политики.
1995 — 1996 гг. — главный специалист, начальник отдела Госкомэкономики РТ.
1996 — 2007 гг. — начальник отдела, начальник управления, заместитель министра Министерства экономики и промышленности РТ.
2007 — 2010 гг. — заместитель министра промышленности и торговли РТ.
2010 — 2012 гг. — заместитель министра энергетики РТ.
С февраля 2013 г. — директор ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в РТ».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420029, г. Казань, ул. Журналистов, 24
- Телефон: (843) 291-08-02
- Email: tatcsm@tatcsm.ru
- Сайт: http://test.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 10.05.2018