Туктаров Фарид Хайдарович

Общая информация

Родился 4 сентября 1958 года в г. Казань.

Образование:

1982 год — КХТИ им. С.М.Кирова (специальность «физика и механика химических процессов» )

1998 год — Поволжская академия государственной службы (специальность «государственное и муниципальное управление» )

Трудовая деятельность:



1982 — 1983 гг. — инженер Казанского моторостроительного завода.

1983 — 1985 гг. — инженер УИТУ МВД ТАССР.

1985 — 1988 гг. — старший инженер ЭПО-200 Казанского моторостроительного завода.

1988 — 1994 гг. — инженер второй категории, инженер, главный инспектор Казанского ОКБ «Союз».

1994 — 1995 гг. — ведущий специалист, главный специалист ТТУ Госкомитета РФ по антимонопольной политики.

1995 — 1996 гг. — главный специалист, начальник отдела Госкомэкономики РТ.

1996 — 2007 гг. — начальник отдела, начальник управления, заместитель министра Министерства экономики и промышленности РТ.

2007 — 2010 гг. — заместитель министра промышленности и торговли РТ.

2010 — 2012 гг. — заместитель министра энергетики РТ.

С февраля 2013 г. — директор ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в РТ».

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