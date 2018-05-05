Гайзатуллин Рамиль Ринатович

Общая информация

Родился 11 октября 1970 года в г. Казани.

Образование:

2003 год — Казанский государственный медицинский университет (специальность «лечебное дело» )

2007 год — Казанский финансово-экономический институт ( специальность «менеджмент» )

2012 год — Колорадский государственный университет, ученая степень МБА (США)

Владеет английским языком.

Трудовая деятельность:



В 2005 — 2007 гг. — врач-онколог Городского онкологического диспансера, г. Казань.

В 2007 г. — заместитель главного врача Городского онкологического диспансера, г. Казань.

В 2007 — 2011 гг. — заместитель директора по экономическим вопросам ГУ «Фонд обязательного медицинского страхования РТ».

С апреля 2011 г. — управляющий ГУ «Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по Республике Татарстан».

Дата последнего обновления: