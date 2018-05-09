Список персон

Зайнутдинов Рафаэль Агзамутдинович

Гос. ведомства, Органы федеральной власти

Общая информация

Родился 2 января 1975 года в д. Среднее Балтаево Апастовского района Татарской АССР.

Образование:

1998 год — Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева (специальность «авиационные двигатели и энергетические установки» )

2005 год — Казанский государственный финансово-экономический институт ( специальность «менеджмент» )

2008 год — Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ в Казанском государственном университете

Трудовая деятельность:

В 2001 — 2003 гг. — коммерческий директор ООО «Тимер».
В 2003 — 2007 гг. — директор ООО «ЖилКомСервис».
В 2007 — 2008 гг. — директор ООО «Центр резки».
В 2009 — 2012 гг. — директор ООО «ИНВЕСТ-ГРУПП».
С 2010 г. — глава региональной общественной организации «Ассоциация выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров Республики Татарстан».
С 2012 2016 гг. — руководитель представительства АНО «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Приволжском федеральном округе.

С 2016 г. — руководитель представительства АНО «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, г. Казань, ул. Петербургская, 52
  • Телефон: (843) 524-73-83
  • Email: tatarstan@asi.ru
  • Сайт: www.asi.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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