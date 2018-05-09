Зайнутдинов Рафаэль Агзамутдинович

Общая информация

Родился 2 января 1975 года в д. Среднее Балтаево Апастовского района Татарской АССР.

Образование:

1998 год — Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева (специальность «авиационные двигатели и энергетические установки» )

2005 год — Казанский государственный финансово-экономический институт ( специальность «менеджмент» )

2008 год — Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ в Казанском государственном университете

Трудовая деятельность:



В 2001 — 2003 гг. — коммерческий директор ООО «Тимер».

В 2003 — 2007 гг. — директор ООО «ЖилКомСервис».

В 2007 — 2008 гг. — директор ООО «Центр резки».

В 2009 — 2012 гг. — директор ООО «ИНВЕСТ-ГРУПП».

С 2010 г. — глава региональной общественной организации «Ассоциация выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров Республики Татарстан».

С 2012 2016 гг. — руководитель представительства АНО «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Приволжском федеральном округе.



С 2016 г. — руководитель представительства АНО «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в РТ.

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