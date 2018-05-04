Мухаметшин Ирек Рафилович

Общая информация

Родился 21 марта 1985 года в пос.Пыть-Ях Нефтеюганского района Тюменской области.

Образование:

2007 год — Казанский государственный финансово-экономический институт (специальность «экономист» )

Трудовая деятельность:



В 2005 году работал эксперт-аналитиком в ООО «Финансналогконсалтинг».

В 2006 — 2007 гг. — специалист отдела по работе с клиентами банка «Зенит».

В 2007 — 2009 гг. — специалист отдела ценных бумаг, старший специалист коммерческого банка «ИнтехБанк».

В 2009 — 2013 гг. — ведущий специалист по финансам, директор блока школьного питания «Советского района», заместитель генерального директора МУП «Департамент продовольствия и социального питания Казани».

В 2013 — 2015 гг. — генеральноый директор МУП «Департамент продовольствия и социального питания Казани».

В 2015 — 2017 гг. — вице-президент ООО КБЭР «Банк Казани».

С июня 2017 г. — начальник финансового управления исполкома г.Казани.

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