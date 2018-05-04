Мухаметшин Ирек Рафилович
Общая информация
Родился 21 марта 1985 года в пос.Пыть-Ях Нефтеюганского района Тюменской области.
Образование:
2007 год — Казанский государственный финансово-экономический институт (специальность «экономист» )
Трудовая деятельность:
В 2005 году работал эксперт-аналитиком в ООО «Финансналогконсалтинг».
В 2006 — 2007 гг. — специалист отдела по работе с клиентами банка «Зенит».
В 2007 — 2009 гг. — специалист отдела ценных бумаг, старший специалист коммерческого банка «ИнтехБанк».
В 2009 — 2013 гг. — ведущий специалист по финансам, директор блока школьного питания «Советского района», заместитель генерального директора МУП «Департамент продовольствия и социального питания Казани».
В 2013 — 2015 гг. — генеральноый директор МУП «Департамент продовольствия и социального питания Казани».
В 2015 — 2017 гг. — вице-президент ООО КБЭР «Банк Казани».
С июня 2017 г. — начальник финансового управления исполкома г.Казани.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420014 г. Казань, ул. Кремлевская, 3
- Телефон: (843) 299-14-19
- Email: fin.kazan@tatar.ru
- Сайт: http://www.kzn.ru/old/page148.htm
Дата последнего обновления: 04.05.2018