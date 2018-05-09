Список персон

Кузнецова Регина Викторовна

Гос. ведомства

Общая информация

Родилась 24 января 1962 года в п. Бавлы Бавлинского района Татарской АССР.

Образование:

1986 год — Казанский электротехникум Министерства связи СССР (специальность «почтовая связь» )

2002 год — Современный гуманитарный институт (специальность «экономика»)

Трудовая деятельность:

1982 — 2006 гг. — ученик оператора, оператор первого класса, старший инструктор в группе по организации эксплуатации и обработки почтового обмена, инженер по качеству, начальник эксплуатационно-технического обмена, начальник отдела маркетинга, помощник начальника управления, заместитель начальника Республиканского центра перевозки почты, начальник Республиканского центра перевозки почты, первый заместитель начальника Казанского межрайонного почтамта.

2008 — 2010 гг. — заместитель директора, и.о. руководителя ФГУП УПС «Татарстан почтасы».

С января 2010 г. — директор УФПС «Татарстан почтасы» — филиал ФГУП «Почта России».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Рахматуллина, 3
  • Телефон: (843) 221-18-00
  • Email: delo@tatpochta.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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