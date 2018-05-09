Список персон

Сафиуллин Рустэм Сафиуллович

Гос. ведомства, Органы федеральной власти

Общая информация

Родился 6 мая 1955 года в г. Мензелинск ТАССР.

Образование:

1974 год — Мензилинское медицинское училище

1981 год — Пермский фармацевтический институт

Трудовая деятельность:

В 1981 — 1985 гг. — старший провизор, заведующий ЦРА №66 в Республике Башкортостан.
В 1985 — 1989 гг. — заведующий Бугульминской межрайконторой ТАССР.
В 1989 — 1993 гг. — заместитель генерального директора ТПО «Фармация».
В 1993 — 1997 гг. — генеральный директор ГП «Татарстанфармация», заместитель министра здравоохранения РТ.
В 1997 — 2006 гг. — начальник Департамента по фармации.
С 2006 г. — руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, г. Казань, ул. Нариманова, 63
  • Телефон: (843) 292-54-37
  • Email: info@reg16.roszdravnadzor.ru
  • Сайт: http://16reg.roszdravnadzor.ru/

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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