Сафиуллин Рустэм Сафиуллович
Общая информация
Родился 6 мая 1955 года в г. Мензелинск ТАССР.
Образование:
1974 год — Мензилинское медицинское училище
1981 год — Пермский фармацевтический институт
Трудовая деятельность:
В 1981 — 1985 гг. — старший провизор, заведующий ЦРА №66 в Республике Башкортостан.
В 1985 — 1989 гг. — заведующий Бугульминской межрайконторой ТАССР.
В 1989 — 1993 гг. — заместитель генерального директора ТПО «Фармация».
В 1993 — 1997 гг. — генеральный директор ГП «Татарстанфармация», заместитель министра здравоохранения РТ.
В 1997 — 2006 гг. — начальник Департамента по фармации.
С 2006 г. — руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, г. Казань, ул. Нариманова, 63
- Телефон: (843) 292-54-37
- Email: info@reg16.roszdravnadzor.ru
- Сайт: http://16reg.roszdravnadzor.ru/
Дата последнего обновления: 09.05.2018