Батков Федор Сергеевич
Общая информация
Родился 5 июля 1961 года в селе Пестрецы Пестречинского района ТАССР.
Образование:
1987 год — Московский кооперативный институт (специальность «экономика торговли» )
Трудовая деятельность:
В 1981 — 1984 гг. — орг. инструктор заместитель председателя РайПо.
В 1984 — 2012 гг. — служба в МВД РТ.
В 2012 — 2014 гг. — заместитель начальника управления по охране и использованию объектов животного мира Республики Татарстан
С сентября 2014 г. — начальник управления по охране и использованию объектов животного мира РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, г. Казань, ул. К.Тинчурина, 29
- Телефон: (843) 211-66-94
- Email: ojm@tatar.ru
- Сайт: http://ojm.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018