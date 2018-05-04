Гилязиев Роберт Файзиевич

Общая информация

Родился 9 июля 1938 года в д. Ташлы Ковали Высокогорского района ТАССР.

Образование:

1960 год — Казанский химико-технологический институт

Владеет английским языком.

Трудовая деятельность:



В 1960 — 1993 гг. — механик установки, старший механик цеха, старший механик масляного производства, начальник ремонтного производства, главный механик завода, директор по ремонту УНПЗ им. XXII съезда КПСС (ныне АО «Уфанефтехим»).

В 1993 — 1998 гг. — генеральный директор, заместитель генерального директора АО «Уфанефтехим».

В 1999 — 2000 гг. — заместитель генерального директора АО «Татнефтехиминвест-холдинг».

В 2000 — 2002 гг. — начальник государственной инспекции по надзору и контролю за рациональным использованием нефти и нефтепродуктов (Госнефтеинспекция РТ).

В 2002 — 2005 гг. — начальник ФГУ «Татгосэнергонадзор».

С 2005 г. — начальник ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в Республике Татарстан».

Дата последнего обновления: