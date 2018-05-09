Захаров Сергей Дмитриевич

Общая информация

Родился 29 октября 1951 года в г. Казань.

Образование:

1975 год — Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина ( специальность «биолог» )

Трудовая деятельность:



1975 — 1976 гг. — инженер-проектировщик Института Мосгипроводхоза, г. Владимир.

1976 — 1984 гг. — инженер-руководитель группы ЦЗЛ на заводе им. С.Ордженикидзе, начальник цеха №401, г. Муром.

1984 — 1985 гг. — начальник бюро ОГ Завода РИП, г. Муром.

1985 — 1998 гг. — заместитель директора Казанской гидрометобсерватории.

1998 г. — начальник Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан (ЦГМС РТ).

С 1999 г. — начальник ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан».

Дата последнего обновления: