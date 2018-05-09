Захаров Сергей Дмитриевич
Общая информация
Родился 29 октября 1951 года в г. Казань.
Образование:
1975 год — Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина ( специальность «биолог» )
Трудовая деятельность:
1975 — 1976 гг. — инженер-проектировщик Института Мосгипроводхоза, г. Владимир.
1976 — 1984 гг. — инженер-руководитель группы ЦЗЛ на заводе им. С.Ордженикидзе, начальник цеха №401, г. Муром.
1984 — 1985 гг. — начальник бюро ОГ Завода РИП, г. Муром.
1985 — 1998 гг. — заместитель директора Казанской гидрометобсерватории.
1998 г. — начальник Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан (ЦГМС РТ).
С 1999 г. — начальник ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420034, г. Казань, ул. Декабристов, 81
- Телефон: (843) 562-23-15
- Email: omp@tatarmeteo.ru
- Сайт: http://www.tatarmeteo.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018