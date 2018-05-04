Хадиулин Ильсур Гараевич
Общая информация
Родился 18 октября 1964 года.
Образование:
1989 год — Казанский государственный педагогический институт (специальность «учитель биологии и химии»)
Трудовая деятельность:
1993 — 1994 гг. — директор школы №71.
1994 — 1997 гг. — директор гимназии №155.
1997 — 2002 гг. — заместитель, первый заместитель Министра образования РТ.
2002 — 2004 гг. — первый заместитель Председателя исполнительного комитета Всемирного конгресса татар.
2004 — 2007 гг. — ректор Института развития образования РТ.
С февраля 2007 г. — начальник Управления образования исполнительного комитета г. Казани.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Б.Красная, 1
- Телефон: (843) 292-70-50
- Email: guo-kzn@ya.ru
- Сайт: http://www.kzn.ru/old/page156.htm
Дата последнего обновления: 04.05.2018