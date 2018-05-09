Багаутдинов Аскар Рифович

Общая информация

Родился 8 июня 1974 года.

Образование:



1997 год — Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева (специальность «экономика и управление на предприятии» )

Трудовая деятельность:



В марте — апреле 1997 г. – оператор ЭВМ ООО ТПФ «Мегапарфюм», г.Казань.

В мае — ноябре 1997 г. – менеджер по оптовой реализации ООО ТПФ «Мегапарфюм».

В 1997 — 1999 гг. – менеджер ЗАО «Финта Инвест Холдинг».

В 1999 — 2002 гг. – коммерческий директор ЗАО «Финта Инвест Холдинг».

В 2002 — 2004 гг. – коммерческий директор ООО «Скат-Инвест».

В 2004 — 2006 гг. – менеджер по маркетингу ООО «Фирма „Сайяр“.

В мае — сентябре 2007 г. – директор МУ „Казанская реклама“.

В 2007 — 2017 гг. — заместитель начальника управления наружной рекламы и информации исполкома г.Казани.

С июня 2017 г. – начальник управления наружной рекламы и информации исполнительного комитета г.Казани.

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