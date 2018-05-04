Абзалов Азат Искандарович
Общая информация
Родился 21 апреля 1976 года в г.Казани.
Образование:
1999 год — Казанская государственная консерватория (академия) им.Н.Г.Жиганова (специальность «дирижер» )
2009 год — Академия государственного и муниципального управления при Президенте Республики Татарстан (специальность «менеджер» )
Трудовая деятельность:
В 1994 — 1997 гг. — иллюстратор, хормейстер музыкально-хоровой гимназии г.Казань.
В 1997 — 1999 гг. — преподаватель хоровых дисциплин детской музыкальной школы № 22, г.Казань.
В 1999 — 2003 гг. — преподаватель хорового дирижирования Казанской государственной академии культуры и искусств.
В 2003 — 2006 гг. — ведущий, главный специалист Управления культуры Министерства культуры РТ в г.Казани.
В 2006 — 2016 гг. — главный специалист отдела организации досуга, заведующий сектором культурно-досуговой деятельности, заместитель – начальник отдела сохранения и модернизации культуры, заместитель, исполняющий обязанности начальника Управления культуры Исполнительного комитета г.Казани.
С августа 2016 года – начальник Управления культуры исполнительного комитета г.Казани.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Профсоюзная, 25/15
- Телефон: (843) 292-90-81
- Email: upculture@mail.ru
- Сайт: http://www.kzn.ru/old/page160.htm
Дата последнего обновления: 04.05.2018