Абзалов Азат Искандарович

Общая информация

Родился 21 апреля 1976 года в г.Казани.

Образование:

1999 год — Казанская государственная консерватория (академия) им.Н.Г.Жиганова (специальность «дирижер» )

2009 год — Академия государственного и муниципального управления при Президенте Республики Татарстан (специальность «менеджер» )

Трудовая деятельность:



В 1994 — 1997 гг. — иллюстратор, хормейстер музыкально-хоровой гимназии г.Казань.

В 1997 — 1999 гг. — преподаватель хоровых дисциплин детской музыкальной школы № 22, г.Казань.

В 1999 — 2003 гг. — преподаватель хорового дирижирования Казанской государственной академии культуры и искусств.

В 2003 — 2006 гг. — ведущий, главный специалист Управления культуры Министерства культуры РТ в г.Казани.

В 2006 — 2016 гг. — главный специалист отдела организации досуга, заведующий сектором культурно-досуговой деятельности, заместитель – начальник отдела сохранения и модернизации культуры, заместитель, исполняющий обязанности начальника Управления культуры Исполнительного комитета г.Казани.



С августа 2016 года – начальник Управления культуры исполнительного комитета г.Казани.

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